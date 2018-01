Pyeongchang: Roda, obiettivo 10 medaglie

AOSTA, 10 GEN - Dopo le 9 medaglie conquistate a Sochi, l'obiettivo dell'Italia per le Olimpiadi di PyeongChang è "da 10 in su". Lo dice Flavio Roda, presidente della Federazione italiana sport invernali, a margine di un incontro istituzionale avuto oggi ad Aosta. "Dobbiamo andare sulla doppia cifra, l'Italia non può limitarsi ad una cifra sola", aggiunge. Secondo Roda, "l'Olimpiade deve essere un momento per unire i popoli, tutte quelle che sono tensioni politiche o altro devono venire meno, qui si parla di sport, lo sport è importante perché aggrega le persone e pensiamo che dovrebbe essere un momento di distensione generale per tutto il mondo".