Vicenza, tempo a club fino a venerdì

VICENZA, 10 GEN - Con lo sciopero già proclamato in vista della gara di Coppa Italia di serie C con il Padova, i giocatori del Vicenza, al termine di un incontro con la società, hanno deciso di dare tempo ancora fino a venerdì per vedere se gli stipendi saranno effettivamente pagati. I calciatori si sono radunati al centro tecnico di Isola Vicentina (Vicenza) dove nel pomeriggio è arrivato l'amministratore unico del club, Fabio Sanfilippo, il quale avrebbe garantito ad una delegazione della squadra (presente il ds Zocchi) che venerdì, vigilia della gara con il Padova, gli stipendi saranno pagati. A questo punto i biancorossi hanno deciso di continuare ad allenarsi in attesa degli sviluppi. Qualora il riscontro fosse ancora negativo, ossia stipendi e contributi non fossero stati ancora pagati, nessuno dei giocatori andrà il giorno successivo allo stadio Euganeo di Padova per disputare il derby di Coppa Italia di serie C.