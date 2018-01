tennis: S.Williams, ho temuto per salute

NEW YORK (USA), 10 GEN - In un'intervista alla rivista di moda Vogue Serena William ha raccontato la paura causatagli da una gravidanza difficile e da complicanze post-partum. Difficoltà che le hanno impedito di tornare, per ora, all'attività agonistica. Vogue le dedica la copertina del numero di febbraio, che la ritrae con la figlia Alexis Olympia Ohanian, nata lo scorso primo settembre dall'unione con il co-fondatore di Reddit, Alexis Ohanian. La Williams, 36 anni, racconta di aver sviluppato coaguli di sangue nei polmoni mentre era ancora in ospedale dopo il parto. L'articolo ricorda che la tennista "ha trascorso le prime sei settimane di maternità senza potersi alzare dal letto". La statunitense è assente dai campi di gioco dal gennaio 2017, quando quando vinse il suo 23/o torneo del Grande Slam agli Australian Open, titolo che non potrà difendere.