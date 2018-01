Al via Europei di short track

ROMA, 11 GEN - Al via domani a Dresda, in Germania, i Campionati Europei di short track, il primo grande appuntamento del 2018 nonché l'ultimo vero test prima dei Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang, Corea del sud. Il ct Kenan Gouadec manderà in gara Arianna Fontana, Martina Valcepina, Elena Viviani, Tommaso Dotti, Lucia Peretti, Andrea Cassinelli Davide Viscardi, Nicola Rodigari, Yuri Confortola e Cynthia Mascitto. Alla rassegna continentale parteciperanno oltre 130 atleti provenienti da 27 Paesi. La Nazionale guidata azzurra è attesa da un importante banco di prova dopo le grandi soddisfazioni della prima parte di stagione in cui ha raccolto ben sei podi di Coppa del Mondo e prestazione eccellenti, soprattutto al femminile. Grande attesa per Arianna Fontana, capitano della squadra e prossimo portabandiera tricolore ai Giochi di Pyeongchang, che in carriera ha già conquistato 6 titoli continentali (2008, 2009, 2011, 2012, 2013 e 2017).