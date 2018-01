Fioretto, 12 azzurre in gara in Polonia

ROMA, 11 GEN - Saranno 12 le azzurre in gara da domani a Katowice (Polonia) nella tappa polacca di coppa del mondo di fioretto femminile che inaugura la stagione che porterà ai Mondiali di Wuxi a luglio. Agli ordini del Commissario tecnico Andrea Cipressa, la formazione azzurra schiera Alice Volpi ed Arianna Errigo, reduci dal podio nel Grand Prix FIE di Torino che ha concluso il 2017, e poi Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Serena Rossini, Martina Sinigalia, Elisa Vardaro, Olga Calissi, Chiara Cini, Erica Cipressa, Beatrice Monaco e Valentina De Costanzo. La prima giornata di gara, domani, vedrà protagonista la fase a gironi e il turno del tabellone preliminare. Sono esenti dalla fase di qualificazione Errigo, Volpi e Mancini, in quanto già ammesse di diritto, come teste di serie, al tabellone principale. Domenica invece è in programma la gara a squadre, con i colori azzurri che saranno difesi dal quartetto composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Camilla Mancini e Francesca Palumbo.