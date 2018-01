Mascherano addio Barça,Hebei paga 10 mln

ROMA, 11 GEN - Dopo gli arrivi (Coutinho, Mina) eccellenti, ecco anche le partenze eccellenti in casa Barcellona. Il club blaugrana ha infatti trovato l'accordo con lo Hebei Fortune per il trasferimento di Javier Mascherano nella Super Ligue cinese. L'Hebei verserà al club catalano 10 milioni. Il Barcellona ha chiesto all'argentino di non partire prima dell'arrivo del colombiano Mina, ufficializzato giusto oggi. Mascherano, sotto contratto con il Barcellona fino al 2019, aveva più volte ribadito l'intenzione di lasciare il club visto lo scarso minutaggio offertogli da Valverde. Il Mondiale in Russia in giugno, l'ultimo con la maglia dell'Albiceleste, rappresenta un appuntamento troppo importante per 'Ed jefecito' e solo giocando con continuità avrebbe la garanzie del posto nei 22 del ct Jorge Sampaoli. Da qui l'idea di giocare lo scampolo di stagione in Cina per poi tornare, eventualmente, in Argentina per chiudere lì la sua carriera.