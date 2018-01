Boxe: a Roma due riunioni dell'Aiba

ROMA, 11 GEN - Per la prima volta l'Italia ospiterà un doppio appuntamento dell'ente mondiale Aiba: il 13 e 14 gennaio si svolgerà la riunione della Commissione Tecnica Aiba e, a seguire, il 15 e 16 gennaio il Comitato Esecutivo. "Sono molto orgoglioso di ospitare per la prima volta in Italia il Comitato Esecutivo Aiba - commenta Franco Falcinelli, presidente ad Interim Aiba - che coincide con il progetto di rinnovamento della nostra federazione internazionale olimpica. Tra i vari temi che tratteremo, due sono di particolare importanza: il reinserimento della possibilità di contestare un verdetto ritenuto ingiusto grazie al sistema B.A.R. (Bout Analisys Review) e l'apertura di un nuovo rapporto di dialogo con le sigle professionistiche mondiali Wbc, Wba, Ibf e Wbo". Infine, il 27 gennaio a Dubai si svolgerà il Congresso Straordinario per confermare o sostituire Franco Falcinelli in modo che si possa arrivare al Congresso Ordinaria che si svolgerà a Mosca il prossimo novembre.