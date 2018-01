Sydney, sfuma sogno finale per Fognini

ROMA, 12 GEN - Niente finale per Fabio Fognini al torneo di Sydney, uno dei due appuntamenti che precedono il primo Slam del 2018 (l'altro è Auckland). Il sogno del 30enne tennista ligure, numero 27 del mondo, di aprire la stagione con una finale si è infranto sul muro del russo Danil Medvedev, numero 84 del ranking, che lo ha battuto in semifinale con il punteggio di 2-6 6-4 6-1, in poco meno di due ore di gioco. E' stata una partita sofferta, che pure per il tennista azzurro era cominciata benissimo, con la vittoria nettissima del primo set e un buon vantaggio nel secondo. Poi inatteso, il crollo progressivo di Fognini e la rimonta con vittoria finale del rivale russo. In finale Medvedev se la vedrà con il vincente dell'altra semifinale fra il francese Benoit Paire (42) e il sorprendente australiano Alex De Minaur (167), alla sua seconda semifinale consecutiva dopo quella raggiunta a Brisbane la scorsa settimana.