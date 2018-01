Tennis, S. Williams punta a 25mo slam

ROMA, 12 GEN - Serena Williams non parteciperà agli Australian Open, ma la sua carriera non è affatto finita, anzi il 2018 potrebbe segnare l'anno del record di vittorie. Da quattro mesi mamma di Olympia, la 36enne campionessa americana ex numero uno del tennis mondiale, ha rinunciato a partecipare al torneo di Melbourne, che apre la stagione dei grandi appuntamenti del tennis internazionale, ma per quest'anno ha preso di mira il record assoluto di 25 titoli slam, ormai alla sua portata. La regina del tennis finora ne ha vinti infatti 23, meglio di lei per adesso ha fatto solo Margaret Smith Court con 24, perciò il record è a un passo. "Non è un segreto che ho nel mirino il numero 25" ha detto a Vogue la tennista tornata in campo a dicembre contro Jelena Ostapenko in esibizione ad Abu Dhabi, ma che ha rinunciato a difendere il titolo agli Aus Open (vinto contro la sorella Venus) perché non si sente pronta e in forma come vorrebbe.