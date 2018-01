Tennis: Sydney, Giorgi ko in semifinale

ROMA, 12 GEN - Si interrompe in semifinale la corsa di Camila Giorgi nel "Sydney International", torneo Wta Premier con un montepremi di 733,900 dollari in corso sul cemento della metropoli australiana, uno degli ultimi due appuntamenti prima degli Aus Open (l'altro è Hobart). La 26enne di Macerata, numero 100 del ranking Wta, passata attraverso le qualificazioni, dopo aver eliminato nel main draw Sloane Stephens, Petra Kvitova ed Aga Radwanska, ha ceduto per 62 63, in un'ora ed un quarto di gioco, alla tedesca Angelique Kerber, numero 22 Wta, tornata in grande spolvero, che ha messo a segno il terzo successo in altrettanti confronti con l'azzurra. Per la 29enne mancina di Brema, ex regina del tennis mondiale, si tratta invece della 27esima finale raggiunta in carriera, la prima da marzo 2017 (Monterrey): nella finale di sabato la Kerber troverà dall'altra parte della rete Ashleigh Barty.