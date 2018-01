Goggia 2/a prova libera Bad Kleinkirceim

BAD KLEINKIRCHHEIM (AUSTRIA), 12 gen - L'azzurra Sofia Goggia in 38.30 ha realizzato il secondo miglior tempo nella prova cronometrata della discesa di cdm di Bad Kleinkirchheim. Miglior tempo per l'austriaca Christian Ager in 38.21 e terzo per Tina Weirather del Liechtenstein in 38.34. Si e' pero' trattato di una prova monca, nel senso che si e' potuta svolgere solo sulla parte alta della pista. Lo ha deciso la giuria Fis dopo l'annullamento della prova di venerdi' per il fondo troppo morbido e dunque pericoloso sulla parte bassa del tracciato. Per consentire lavori di adeguata preparazione della pista si e' cosi' deciso di modificare il calendario della manifestazione: la discesa che era in programma domani e' stata spostata a domenica ed a domani e' stato anticipato il superG che era previsto domenica. Cosi' sempre domani, dopo la gara di supergigante, ci sara' l'indispensabile nuova prova cronometrata ma solo sulla parte bassa della pista, quella su cui non si e' potuto disputarla oggi.