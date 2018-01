Figc: Lotti, serve governance presto

FIRENZE, 12 GEN - "Mi auguro che si faccia quello che si deve fare, cioè arrivare presto ad eleggere una governance, delle persone che sulla base di progetti possano far ripartire il calcio, possano rifondare il calcio, possano fare quello che abbiamo sempre detto, e che non si ferma certamente alle dimissioni del presidente Tavecchio". Lo ha detto Luca Lotti, ministro dello Sport, a proposito della situazione della Figc. "Non risponderò a nessuna domanda su un mio candidato preferito o su chi eventualmente potrei vedere meglio come presidente", ha affermato Lotti, a margine di un incontro sulle infrastrutture a Firenze. Per il ministro c'è bisogno, da parte "dei vertici delle varie associazioni che compongono la Federazione e i vertici della Lega" di "riorganizzarsi, strutturare presto una governance, perché di questo c'è bisogno, puntando su progetti, su programmi, più che su uomini o personalismi".