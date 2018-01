Fill 3/o combinata, sua coppa disciplina

WENGEN, 12 GEN - L'azzurro Peter Fill ha chiuso al terzo posto nella combinata di Wengen. Un podio che, insieme al secondo posto della combinata di Bormio, gli vale con 140 punti la conquista della coppa di disciplina. La gara è stata vinta dal francese Victor Muffat-Jeandet davanti al russo Pavel Trikhichev. Per l'Italia c'è poi il 5/o posto di Domink Paris mentre Christof Innerhofer, 5/o dopo la discesa, ha inforcato. Domani a Wengen è in programma la classica discesa del Lauberhorn, la più lunga del mondo con i suoi oltre 4 mila metri: il risultato della odierna discesa di combinata mette gli azzurri Paris, Fill e Innerhofer tra i favoriti. Le ragazze domani saranno invece impegnate in Austria a Bad Kleinkirchheim dove ci sarà un superG mentre la discesa è stata spostata a domenica.