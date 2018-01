Hazard gela il Real, rinnovo col Chelsea

ROMA, 12 GEN - Non c'è il Real Madrid nel futuro di Eden Hazard, la stella belga del Chelsea che in molti indicavano sulla strada del Bernabeu la prossima estate. A dissipare le voci ha provveduto il diretto interessato contattato dal 'Mirror'. "Prima rinnoverà Thibaut (Courtois, il portiere, ndr), poi toccherà a me", ha detto il n.10 dei Blues interpellato a margine della sfida Nba tra Boston e Philadelphia alla O2 Arena di Londra. Hazard, da tempo uno degli obiettivi dichiarati del Real, ha il contratto con il Chelsea fino al 2020.