Parte da Cremona Rally Italia Talent2018

ROMA, 12 GEN - E' partita la prima selezione regionale al Cremona Circuit della quinta edizione di Aci Rally Italia Talent 2018, edizione che sta polverizzando ogni record di partecipazioni con quasi 7.000 iscritti a iscrizioni ancora aperte sul sito www.rallyitaliatalent.it. Oltre 200 i partecipanti alla prima giornata di selezione nonostante la giornata feriale, in attesa del boom di presenze sabato e domenica con oltre 300 iscritti per giornata. Riconfermata la strategica collaborazione con Abarth che metterà a disposizione degli iscritti oltre alle Abarth 595 Competizione, anche le nuove Abarth 124 Spider. Così come confermata la partnership con l'Aci nella persona del Presidente Angelo Sticchi Damiani. Una importante novità sarà l'ingresso, tra i Partner, di RDS 100% GRANDI SUCCESSI, uno dei grandi big tra i Network radiofonici nazionali, che ha deciso di diventare Media Partner. Nove le Selezioni regionali in tutta Italia tra gennaio e marzo, una Semifinale a marzo ed una Finale ad aprile