Moto: spagnolo Puig team manager Honda

ROMA, 12 GEN - Alberto Puig è il nuovo team manager della scuderia Repsol in MotoGp. Prenderà il posto del dimissionario Livio Suppo già dai prossimi test a Sepang (28-30 gennaio), appuntamento che apre ufficialmente la stagione 2018. Puig, ex manager di Dani Pedrosa e oggi direttore dell'Asian Talent Cup e della British Talent Cup, entra nel box HRC che ospita Marc Marquez e Dani Pedrosa. L'iberico lavorerà al fianco di Takeo Yokoyama, direttore tecnico della casa giapponese. "Devo dire grazie ad HRC per questa grande opportunità - ha commentato Puig - Sono in Honda da 25 anni, prima come corridore e successivamente come team manager nelle cilindrate minori. Recentemente ho fatto anche l'allenatore dei piloti asiatici che Honda segue in tutto il mondo. Avere la possibilità di ricoprire questo ruolo in un team di grande successo è un onore".