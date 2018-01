Vela: Palermo-Montecarlo,tante le novità

ROMA, 12 GEN - Un sito totalmente rinnovato, con la possibilità di iscriversi online, la pubblicazione del bando di regata e tante novità, a sette mesi dalla partenza: sono i primi passi della 14/a Palermo-Montecarlo, la regata velica organizzata dal Circolo della vela Sicilia con lo Yacht club de Monaco e lo Yacht club Costa Smeralda. La data da segnare sul calendario è martedì 21 agosto 2018, quando decine di barche scenderanno in acqua nel Golfo di Mondello, pronte a macinare le oltre 500 miglia che separano il capoluogo siciliano dal Principato di Monaco, passando per un cancello posto di fronte a Porto Cervo. "L'obiettivo della prossima Palermo-Montecarlo è continuare l'ascesa che stiamo vivendo fin della prima edizione, nel 2005, quando iniziammo questo percorso che negli anni è riuscito a darci tante soddisfazioni", dichiara Agostino Randazzo, presidente del Circolo della vela Sicilia, guidone di Luna Rossa, sfidante ufficiale di New Zealand nella prossima America's cup.