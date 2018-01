Calcio: Monchi pronto per mercato Roma

ROMA, 12 GEN - "Niente da dire". No comment e via. Di rientro da Londra dopo il vertice con Pallotta, Monchi preferisce non rivelare nulla del faccia a faccia avuto oltremanica col presidente della Roma. Di certo il dirigente spagnolo - atterrato nel tardo pomeriggio a Fiumicino assieme al dg Baldissoni - sarà impegnato nei prossimi giorni sul mercato per cercare sistemazione ai calciatori insoddisfatti (come ad esempio Skorupski che ha apertamente chiesto la cessione per andare a giocare) e per provare a piazzare almeno un colpo in entrata che possa soddisfare Di Francesco. Il tecnico è pronto da lunedì a rimettersi a lavoro a Trigoria. Alle porte c'è una settimana delicatissima per la stagione dei giallorossi con la trasferta di San Siro in casa dell'Inter dell'ex Spalletti e col successivo doppio confronto con la Sampdoria.