Ligue 1: Strasburgo-Guincamp 0-2

ROMA, 12 GEN - Bastano solo 16' al Guincamp per chiudere i conti in trasferta contro lo Strasburgo e aggiudicarsi per 2-0 l'anticipo della 20/a giornata della Ligue 1. La squadra allenata da Antoine Kombouaré è passata in vantaggio dopo 8' con Salibur e ha raddoppiato al 16' con Benezet, su servizio di Briand. La vittoria di stasera permette al Guincamp di portarsi a 29 punti in classifica, vale a dire al sesto posto, a -4 dal Nantes, che però ha una partita in meno, mentre lo Strasburgo resta a 24, al fianco di Digione e Caen. Domani le altre partite, domenica (ore 21) toccherà al PSG sul campo del Nantes.