Scherma, 11 azzurre in pedana a Katowice

KATOWICE (POLONIA), 13 GEN - Saranno 11 le atlete italiane pronte a tornare in pedana da oggi, nella seconda giornata di gara della tappa di Katowice del circuito di Coppa del mondo di fioretto femminile di scherma. E' questo il verdetto emesso dalla prima giornata di gara sulle pedane polacche, dedicata interamente alle fasi di qualificazione. Dopo la fase a gironi, a staccare il pass per il main-draw sono state Francesca Palumbo e Valentina De Costanzo. Per le altre sette azzurre si sono aperte le porte del tabellone di qualificazione, da cui sono uscite indenni Serena Rossini, Beatrice Monaco, Erica Cipressa, Olga Calissi, Martina Sinigalia e Chiara Cini. Si è fermata, invece, Elisa Vardaro: l'atleta umbra ha subito, infatti, il 15-13 dalla polacca Katarzyna Lachman.