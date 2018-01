Nba, corrono Golden State e Houston

ROMA, 13 GEN - Continua il periodo no dei Cleveland Cavaliers, ancora sconfitti in rimonta, questa volta a opera degli Indiana Pacers con il punteggio di 97-95. L'ultimo turno della Nba oltre alla terza sconfitta di fila dei Cavs porta anche la conferma dei Golden State Warriors e degli Houston Rockets, che continuano a vincere a correre in classifica. I Warriors trascinati da Kevin Durant (26 punti per lui) hanno vinto in trasferta, battendo i Milwaukee Bucks per 108-94. Mentre i Rockets, nonostante l'assenza di James Harden, sono andati a vincere in casa dei Phoenix Suns per 112-95. Quanto alle altre partite, da segnalare la vittoria dei Denver Nuggets sui Memphis Grizzlies per 87-78, e quella dei Washington Wizards su Orlando Magic per 125-119. Male gli Atlanta Hawks di Belinelli (non in campo), sconfitti in casa dai Brooklyn Nets per 110-105.