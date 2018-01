Tennis, Seppi trionfa a Canberra

ROMA, 13 GEN - Andreas Seppi ha vinto l'"East Hotel Canberra Challenger", torneo challenger Atp dotato di un montepremi di 75mila dollari disputato sui campi in cemento della capitale dell'Australia. In finale il 33enne di Caldaro, numero 87 del ranking mondiale e settima testa di serie ha superato in rimonta con il punteggio di 5-7 6-4 6-3, dopo due ore e 16 minuti di gioco, l'ungherese Marton Fucsovics, numero 85 Atp e sesta testa di serie. Per Seppi è l'ottavo titolo nel circuito challenger, in 11 finali disputate: una buona iniezione di fiducia in vista degli Australian Open, al via lunedì 15 a Melbourne.