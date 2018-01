Tennis, Kerber vince a Sydney

ROMA, 13 GEN - Angelique Kerber è tornata. Dopo quasi 18 mesi senza vincere niente, la tennista tedesca ex numero uno del mondo si è imposta nel torneo di Sydney, battendo in finale l'australiana Ashleigh Barty con il punteggio di 6-4 6-4. La 29enne di Brema, numero 22 del ranking mondiale, ha avuto ragione della rivale (numero 19) in poco più di un'ora di gioco. L'ultimo successo della tennista tedesca era stato quello degli Us Open del 2016.