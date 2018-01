Presentata Vuelta, al via il 25 agosto

ROMA, 13 GEN - Partirà da Malaga il 25 agosto la Vuelta di Spagna edizione 2018, la 73/a, e si concluderà il 16 settembre a Madrid. Il giro ciclistico di Spagna, la terza più importante corsa a tappe d'Europa, è stato presentato oggi a Estepona, in Andalusia. La tappa inaugurale sarà una cronometro individuale di 8 km. Una seconda cronometro si svolgerà alla sedicesima tappa, in Cantabria, e sarà lunga 33 km. Dopo la partenza da Malaga la carovana dei ciclisti si sposterà a Marbella e da lì comincerà la corsa vera e propria. Nell'edizione di quest'anno, come da tradizione, tanti arrivi in salita, con dieci tappe di montagna e pendenze durissime. L'anno scorso alla Vuelta vinse il britannico Chris Froome davanti a Vincenzo Nibali. (ANSA).