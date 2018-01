Tennis: a Sydney primo successo Medvedev

ROMA, 13 GEN - Primo successo in carriera per Daniil Medvedev. Il giovane tennista russo sì è aggiudicato il torneo di Sydney, partendo dalle qualificazioni, battendo in finale per 1-6 6-4 7-5 l'australiano Alex De Minaur, vera rivelazione del torneo. Lo spagnolo Roberto Bautista Agut si è invece aggiudicato il torneo di Auckland, in Nuova Zelanda. In finale ha superato per 6-1 4-6 7-5 l'argentino Juan Martin Del Potro. Per l'iberico, che si era già imposto ad Auckland nel 2016, si tratta del settimo titolo Atp conquistato in 13 finali. Tra le donne, Elise Mertens ha concesso il bis vincente al torneo di Hobart (Tasmania, Australia). In finale la belga, campionessa in carica, si è imposta con il punteggio di 6-1 4-6 6-3 sulla romena Mihaela Buzarnescu, Per Mertens è il secondo titolo in carriera dopo quello conquistato nel 2017 sempre ad Hobart.