Sci: svizzero Feuz vince discesa Wengen

WENGEN (SVIZZERA), 13 GEN - Lo svizzero Beat Feuz, 30 anni e al nono successo in carriera, ha vinto per la seconda volta la discesa di Coppa del mondo di sci del Lauberhorn di Wengen, la piu' lunga del mondo con i suoi 4.270 metri. Secondo il norvegese Aksel Svindal in 2.26.68 e terzo l'austriaco Matthias Mayer in 2.27.17. Per l'Italia Dominik Paris ha chiuso 8/o in 2.22.72 e Peter Fill, che in partenza ha fatto un errore che gli ha bloccato lo sci destro, si è piazzato decimo. Christof Innerhofer, gia' in forte ritardo, e' invece caduto rovinosamente ma senza danni apparenti nelle cosiddette strette curve della ''S'' di Kernen. Si e' gareggiato con uno splendido sole e con condizioni di neve perfette ai piedi dello Jungfrau e della parete nord dell'Eiger. Domani, sempre a Wengen, e' in programma uno slalom speciale.