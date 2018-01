Ghiaccio: Koster non cambia allenatori

ROMA, 13 GEN - A due giorni dagli Europei di Mosca e a meno di un mese dalle Olimpiadi invernali, la regina azzurra del ghiaccio Carolina Kostner si prepara a giocare un ruolo da protagonista in quelli che potrebbero essere anche gli ultimi grandi appuntamenti di una carriera straordinaria. In queste ore però la 31enne campionessa altoatesina è alle prese con le voci su un repentino cambio di allenatori, che l'atleta invece nega decisamente. "Nessuna modifica è intervenuta nel suo team di allenatori, ha fatto sapere la Kostner. Il mio staff è numeroso e ho la fortuna sia composto dai massimi esperti nel loro ambito di attività: Michael Huth, Aleksei Mishin e Lori Nichol in particolare". Kostner arriva agli Europei e all'Olimpiade di Pyeongchang reduce da una stagione molto positiva, con il bronzo agli Europei di Ostrava e il quarto posto alla finale del Grand Prix di Nagoya in Giappone e il nuovo titolo italiano a fine 2017.