Tennis: Australia, Djokovic al rientro

MELBOURNE, 13 GEN - E' un Novak Djokovic a fari spenti, ma con rinnovata fiducia, quello che si presenta ai nastri di partenza degli Open d'Australia, primo Slam della stagione tennistica al via lunedì prossimo a Melbourne. Fuori da oltre sei mesi, per i problemi al gomito destro, il serbo ha detto oggi in conferenza stampa di avere lavorato molto sul servizio insieme ad Andre Agassi e al suo nuovo coach, il ceco Radek Stepanek, da poco ritiratosi dall'attività agonistica. Per quanto riguarda l'esito dello Slam, Nole - vincitore 5 volte a Melbourne - ritiene possa accadere di tutto. Djokovic è nella stessa metà di tabellone dello svizzero Roger Federer, campione in carica; del tedesco Zverev e dell'altro svizzero Stan Wawrinka, campione 2014, che oggi ha confermato il rientro da un lungo stop dopo l'operazione al ginocchio sinistro. Intanto, Rafael Nadal, altro big al rientro ufficiale dopo i problemi al ginocchio - che conferma di star bene - ha puntato il dito sui troppi infortuni che hanno martoriato il circuito.