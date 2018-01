Real punta dritto sul romanista Alisson

ROMA, 13 GEN - David De Gea, Thibaut Courtois, Kepa Arrizabalaga, Gigi Donnarumma, ma non solo. Secondo il Mundo deportivo, il Real Madrid ha un altro portiere nel mirino, per sostituire il costaricano Keylor Navas: si tratta del romanista Alisson Becker, 25 anni. L'alto rendimento dell'estremo difensore dei giallorossi ha attirato l'attenzione di grossi club potenti, come il PSG, ma anche il Real Madrid. Dopo il fallimento della trattativa per il basco Kepa dell'Athletic Bilbao, che sembrava a un passo dalla firma con il club 'merengue', il nome di Alisson sembra essere il primo nell'elenco degli emissari del Real, mentre altri altri portieri del calibro di De Gea o Coutrois non sembrano più gli obiettivi principali.