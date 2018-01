Samp al lavoro, in tre vogliono Dodò

GENOVA, 13 GEN - Vacanze finite in casa Sampdoria. La squadra di Giampaolo è tornata al lavoro al Mugnaini oggi per iniziare la preparazione in vista della ripresa del campionato che vedrà i blucerchiati ospitare al Ferraris la Fiorentina. I giocatori di Giampaolo si sono ritrovati a Casa Samp per il pranzo per poi cominciare la preparazione sul campo numero uno del centro sportivo di Bogliasco. Non tutti i giocatori però erano presenti. I sudamericani godranno di due giorni di riposo in più. Giampaolo in questo primo giorno non ha risparmiato i suoi alternando lavoro aerobico con esercitazioni tecniche. Per domani è prevista una doppia sessione che vedrà al mattino i giocatori impegnati in test e al pomeriggio una tradizionale seduta di allenamento. Intanto prosegue il mercato con l'obiettivo di sfoltire la rosa: in questo senso è corsa a tre per il brasiliano Dodò che piace a Cagliari, Siviglia e Fenerbahce.