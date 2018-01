Atletica indoor:Fabbri sfiora 20 mt peso

ROMA, 14 GEN - Primi acuti nella stagione indoor dell'atletica, ormai in piena attività in tutti gli impianti. Da Padova arriva l'exploit del ventenne lanciatore Leonardo Fabbri che realizza la migliore prestazione italiana under 23 nel getto del peso con 19,95. Un limite ritoccato due volte nella stessa gara: 19,77 alla seconda prova, seguito dall'ulteriore progresso al quinto ingresso in pedana. Con questo risultato diventa anche il quinto azzurro di sempre a livello assoluto in sala. Per il fiorentino dell'Aeronautica allenato da Franco Grossi una netta crescita rispetto al personale all'aperto di 19,33 mentre il precedente limite nazionale di categoria in sala era di Sebastiano Bianchetti con 19,52 a Schio il 9 febbraio 2017. Era da più di 13 anni che un pesista italiano non si esprimeva su queste misure: l'ultimo con 19,89 outdoor nel 2004 era stato Paolo Dal Soglio, che attualmente segue Fabbri dal punto di vista tecnico in alcuni periodi di raduno.