Scherma: Mancini sul podio a Katowice

ROMA, 14 GEN - Inizia nel migliore dei modi il 2018 per Camilla Mancini. La fiorettista azzurra, classe 1994, sale per la prima volta sul podio in una prova di Coppa del Mondo "Assoluti". Lo fa a Katowice dove si è svolta la quarta tappa stagionale del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile. La fiorettista delle Fiamme Gialle sale sul terzo gradino del podio, dopo essersi fermata solo in semifinale al cospetto dell'olimpionica di Rio2016, la russa Inna Deriglazova, poi vincitrice della gara, col punteggio di 15-6. In precedenza l'azzurra, ha affrontato una sorta di "campionato italiano" dato che il suo percorso verso il podio è stato un susseguirsi di derby. Dopo aver avuto di Erica Cipressa nel primo turno di giornata per 15-9, Camilla Mancini ha superato, con l'identico punteggio sia Chiara Cini che, nel turno dei 16, Martina Sinigalia.