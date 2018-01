Auto: Cetilar corre con Bardahl nel 2018

ROMA, 14 GEN - Un nuovo importante tassello della storia del motorsport si lega alla scuderia Cetilar Villorba Corse. Il team italiano si è accordato con Bardahl, marchio leader tra le aziende di lubrificanti, additivi e oli motore di qualità superiore, per una partnership che li unirà per tutta la stagione agonistica 2018. Il team italiano e il brand statunitense affronteranno il campionato European Le Mans Series 2018 schierando il prototipo Dallara con il quale, dopo l'entusiasmante esordio nell'edizione disputata nel giugno scorso, Cetilar Villorba Corse ha richiesto l'iscrizione anche alla prossima 24 Ore di Le Mans. Innovazione, ricerca e tecnologia, oltre che tradizione e passione per il motorsport, sono i denominatori comuni sui quali è improntata l'intesa fra queste realtà, pronte a sfidare insieme il circus dell'endurance internazionale nella classe dei prototipi LMP2.