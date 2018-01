Diplomazia bob,'mista' Coree quello a 4

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 14 GEN - Scatta l'ora della 'diplomazia del bob' in vista dell'Olimpiade invernale di PyeongChang, che comincia il prossimo 9 febbraio. Dopo la conferma della partecipazione della Corea del Nord, ora c'è l'idea di un equipaggio misto, con due atleti nordcoreani e altrettanti della Corea del Sud, per il bob a quattro. A lanciarla è stato l'italiano Ivo Ferriani, presidente della federazione internazionale di bob e skeleton e membro Cio, che si è detto disposto a fare anche da allenatore a questo team a corto d'intesa ma dal significato molto particolare. Anche perché a fare da coach ci sarebbe, oltre a Ferriani, l'americano Darrin Steele, un passato da tecnico e un presente da Ceo della federazione statunitense e che ora diverrebbe, in nome dello spirito olimpico, 'istruttore' dei nordcoreani. "Sembra proprio che questa cosa debba accadere - ha detto Steele - e io sono totalmente a disposizione di qualsiasi iniziativa possa rafforzare la cooperazione fra Corea del Nord e del Sud"