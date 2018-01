Nba, Golden State vince anche a Toronto

ROMA, 14 GEN - Golden State vince anche a Toronto: i Warriors segnano addirittura 81 punti nel primo tempo, poi si rilassano e si fanno rimontare, ma tanto basta per conquistare il 12mo successo in fila in trasferta. Nelle altre partite della notte in Nba, Oklahoma torna alla vittoria (91-101 sul parquet di Charlotte) dopo le ultime tre sconfitte, San Antonio passeggia contro Denver (112-80), mentre Washington e Chicago devono soffrire di più per avere ragione solo sul filo di lana rispettivamente di Brooklyn (119-113 dts) e Detroit (107-105).