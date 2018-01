Tennis: Aus Open, Errani ko qualifiche

ROMA, 14 GEN - Sara Errani si è fermata al turno decisivo delle qualificazioni femminili dell'Australian Open, primo Slam del 2017, in programma dal 15 al 28 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. La 30enne romagnola, numero 133 del ranking mondiale, ha ceduto per 6-4 6-1 alla thailandese Luksika Kumkun, n.125 Wta.