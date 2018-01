Sci: Brignone "Oggi serviva avere pelo"

BAD KLEINKIRCHHEIM (AUSTRIA), 14 GEN - "Le gare con un fondo ghiacciato come oggi sono le condizioni che ci esaltano. Sono gare in cui bisogna 'aver pelo' per scendere veloci", dice Federica Brignone, eccellente seconda nella discesa di Bad Kleinkirchheim dopo il successo di ieri in superg. "Sono stata anche fortunata perche' abbassando la partenza a quella del superG hanno tolto il pianetto iniziale", ha aggiunto l'azzurra confermando che le azzurre preferiscono come sempre i tratti ripidi e li' hanno costruito il loro trionfo. Per Brignone e' il 23/o podio in carriera con 7 vittorie, 8 secondi ed otto terzi posti.