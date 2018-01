Sci: slalom Wengen, Hirscher imbattibile

WENGEN, 14 GEN - Continua inarrestabile la marcia trionfale del campione austriaco Marcel Hirscher che ha vinto, quinto successo in serie in questa disciplina e 53/o in carriera, anche lo slalom speciale di Wengen in 1.45.45. Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen in 1.46.38 e terzo lo svedese Andre Myhrer in 11.47.17. Per l'Italia in classifica ci sono solo il trentino Stefano Gross 7/0 in 1.48.54 e l'altoatesino Manfred Moelgg 12/o in 1.49.19. Fuori tempo massimo invece, per un errore nella seconda manche, il pur ottimo bolzanino Riccardo Tonetti che nella prima, pur con il proibitivo pettorale n. 58 ed evidentemente a caccia di un biglietto per le Olimpiadi, si era piazzato 15/o. La coppa del mondo passa in Austria, a Kitzbuehel, nel tempio dello sci: venerdi' superg, sabato discesa sulla leggendaria Streif e domenica slalom speciale.