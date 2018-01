Calcio, il Catania vince in rimonta il Trofeo Massimino

CATANIA - I gol in rimonta di Ripa e di Lodi su rigore permettono al Catania di vincere il trofeo Massimino, che è tornato dopo dodici anni. I rossazzurri hanno battuto per 2-1 il Sion al termine di una partita che gli uomini di Lucarelli hanno dominato dopo aver beccato la rete di Schneuwly dopo una mancata chiusura di Tedeschi. Di Grazia sfiora più volte il pari, il nuovo arrivo Caccavallo va in progressione più volte e mostra lampi del proprio repertorio.

Nella ripresa la partita cambia. Ripa, imbeccato da Lodi su punizione, pareggia da opportunista, Lodi (atterrato Mazzarani) firma il sorpasso e poi lo stesso Mazzarani si infortuna all'ultimo istante del recupero dopo uno scontro con il portiere.

Alla fine del match la premiazione, alla presenza della vedova dell'ing. Insalaco a rappresentare la famiglia Massimino