Fiorentina: ripresa al gran completo

FIRENZE, 14 GEN - Fiorentina di nuovo al lavoro dopo la settimana di sosta: la squadra viola si è radunata oggi nel primo pomeriggio al centro sportivo per riprendere la preparazione. Sessione divisa tra palestra e campo per Simeone e compagni che, da ora e fino al prossimo impegno, la trasferta di domenica a Marassi con la Sampdoria, si alleneranno tutti i giorni con doppia seduta prevista martedì: Pioli dovrà cercare soluzioni per ovviare alle sicure assenze per squalifica di Astori e Veretout. Intanto, il tecnico ha potuto già da oggi disporre del gruppo al completo: unica assenza, prevista, quella di Janis Hagi che è ormai un ex giocatore viola. Il giovane trequartista figlio d'arte già da qualche giorno è tornato in patria, al Vitorul: manca solo l'ufficialità, ma il suo trasferimento è già stato definito fra i due club sulla base di circa 2 milioni più una percentuale su una eventuale futura cessione. Intanto, il dg dell'area tecnica viola Pantaleo Corvino aspetta offerte per Carlos Sanchez che ha chiesto di andar via.