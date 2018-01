Italia Team:Malagò, straordinari azzurri

ROMA, 14 GEN - Grandi. Straordinari. Speciali. Nella domenica delle vittorie azzurre in fila, Giovanni Malagò applaude a distanza, via social. "Goggia, Brignone, Fanchini, tripletta da sogno", il primo tweet del presidente del Coni, con tre applausi per il podio tutto azzurro delle sciatrici nella discesa libera di Bad Kleinkirchenheim. Poi, a distanza di meno di un'ora, arriva la vittoria dello sci nordico: "Federico Pellegrino, dopo la splendida vittoria nell'individuale di ieri, oggi ha fatto il bis, in coppia con Dietmaer Noeckler, nella Team Sprint! Grande Italia sulla pista di Dresda!!!". E non è finita. Ancora meno di sessanta minuti, e Malagò e' volentieri costretto a twittare di nuovo. "Straordinaria Arianna Fontana agli Europei di Short Track. La portabandiera degli azzurri nella cerimonia d'apertura dell'Olimpiade di PyeongChang ha vinto l'oro nei 1.000 metri e conquistato il titolo continentale "Overall". Seconda, splendida, Martina Valpecina. BRAVE!".