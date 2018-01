Torino: Mazzarri, applausi al Filadelfia

TORINO, 14 GEN - Prima la visita a Superga, in incognito, poi l'allenamento al Filadelfia, di fronte a 2 mila tifosi. Archiviato l'esordio vincente col Bologna, dopo due soli allenamenti, Walter Mazzarri si rituffa nell'avventura granata. Il tecnico chiamato dal presidente Cairo a sostituire l'esonerato Mihajlovic ha diretto nel pomeriggio la ripresa della preparazione dopo le vacanze invernali. Tra una settimana c'è il Sassuolo in trasferta e l'allenatore vuole altri segnali di ripresa dalla sua nuova squadra. Tra i più applauditi dal pubblico del Filadelfia proprio Mazzarri che, prima dell'allenamento, ha reso omaggio alla lapide degli 'Invincibili'. Ancora assenti i giocatori sudamericani e quelli africani, che hanno ottenuto dal club qualche ora in più per rientrare, col gruppo si sono rivisti Ljajic e Ansaldi, che avevano chiuso il 2017 da infortunati, e Barreca. Verso il recupero anche capitan Belotti, che ha ancora svolto un lavoro personalizzato, mentre Lyanco e Edera si sono limitati alle terapie.