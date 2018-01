Cairo: 'Miha'? Potevo esonerarlo prima

TORINO, 14 GEN - "Con lui c'era un buon rapporto personale, capisco che poteva avere il desiderio che lo chiamassi per comunicargli l'esonero". Il presidente del Torino, Urbano Cairo, torna sull'esonero di Sinisa Mihajlovic e sulle rimostranze del tecnico per non avere ricevuto il benservito dal numero uno del club, ma dal ds Petrachi. "Sinisa è una persona seria e per bene, per questo penso che piuttosto di avere altre rimostranze - aggiunge - avrebbe potuto dire che Cairo avrebbe potuto esonerarlo due mesi prima e non lo ha fatto". "L'ho difeso per un anno e mezzo di fila. Avrei potuto esonerarlo dopo la partita contro la Fiorentina e non l'ho fatto, credo debba ringraziarmi per questo", prosegue Cairo, secondo cui la gestione dell'ex tecnico "non è stata soddisfacente". "Se uno ha una squadra forte, riconosciuta migliore rispetto a quella della scorsa stagione, non può fare quattro punti in meno - conclude -. Se un allenatore sa schierare la squadra, sicuramente non consegue questo tipo di risultati".