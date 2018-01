Rossi: Spero che il Vicenza torni in A

VICENZA, 14 GEN - "Il momento è difficile, soprattutto per i tifosi, ma io confido che qualcuno sia in grado di prendere in mano le redini del Vicenza e riportarlo ai livelli in cui merita e che gli compete, ossia in Serie A". E' quanto ha detto stasera a Vicenza, Paolo Rossi, a margine della cerimonia di chiusura della settima tappa del tour mondiale 'Paolo Rossi Great italian emotions - Mostra ufficiale su Paolo Rossi e sull'Italia dell'82', che ha chiuso oggi i battenti a Palazzo Cordellina. "Quando una società calcistica fallisce, come successo al Vicenza - ha detto ancora 'Pablito' - il dispiacere è soprattutto per la tifoseria, perché sono loro i più penalizzati. E' vero che i club di calcio sono da anni società per azioni ma, al contrario di un'azienda, un fallimento non cancella la storia, i ricordi, i colori sociali e soprattutto l'amore della gente". "A Vicenza il momento è complicato e delicato - ha aggiunto l'ex centravanti - ma la tifoseria è molto unita".