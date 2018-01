Italia team: Fontana, ok in vista Giochi

ROMA, 14 GEN - "Ero venuta a Dresda non tanto per vincere, ma per trovare le sensazioni giuste in vista delle Olimpiadi". Arianna Fontana, oro individuale nei 1000 metri short track agli Europei di Dresda e campionessa continentale per la settima volta in carriera, quelle sensazioni le ha trovate. "Essere portabandiera a Pyeongchang per me non è un peso - ha detto l'azzurra - ma un ruolo che mi dà un'enorme carica".