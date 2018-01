Figc: Preziosi, io sceglierei Sibilia

ROMA, 15 GEN - "Non sono un sostenitore di Lotito, ma di chi porta avanti le idee condivise. La nostra è un'associazione anomala ed è normale vi siano obiettivi diversi, perché all'interno esistono anime differenti. Ed è anche normale che nascano gruppi di 11 o 12 presidenti - come me - che la pensano come Lotito". Lo dice Enrico Preziosi, patron del Genoa. "Io credo che la Serie A sia il motore principale del calcio ma, all'interno della Federazione, conta solo il 10 per cento. Questo dà l'idea di un sistema molto complesso - aggiunge -. Tommasi è una persona per bene, ma è visto come un sindacalista che rappresenta i calciatori, per questo penso che alla fine la lotta sarà fra Gravina e Sibilia. E, se dovessi scegliere, io sceglierei assolutamente Sibilia".