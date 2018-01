Tennis: Australia, Seppi passa il turno

ROMA, 15 GEN - Andreas Seppi parte col piede giusto e supera il primo turno degli Australian open di tennis, a Melbourne, battendo in quattro set il francese Corentin Moutet: di 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 il punteggio a favore dell'atleta di Bolzano. E' andata male, invece, ad altri due italiani: Paolo Lorenzi ha ceduto in cinque set, 6-3, 6-2, 6-7 (5-7), 2-6, 4-6, al bosniaco Damir Dzumhur; Francesca Schiavone si è arresa per 1-6, 4-6, alla lettone Jeļena Ostapenko.