Tennis: Australia, Venus Williams fuori

ROMA, 15 GEN - Prima sorpresa agli Australian open di tennis, in corso sul sintetico di Melbourne: la statunitense Venus Williams, testa di serie numero 5 del torneo, è stata eliminata al primo turno dalla svizzera Belinda Bencic, vittoriosa con il punteggio di 6-3, 7-5. E' andata nettamente meglio alla testa di serie numero 2 del torneo, la danese di origini polacche, Caroline Wozniacki, che non ha sconfitto per 6-2, 6-3 la belga Mihaela Buzarnescu.