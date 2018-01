Tennis: Australia, Nadal-Dimitrov avanti

ROMA, 15 GEN - Esordio senza problemi agli Open d'Australia per Rafael Nadal: lo spagnolo numero 1 del mondo ha facilmente superato al primo turno il dominicano Victor Estrella Burgos per 6-1, 6-1, 6-1. Avanti anche il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 3 del tabellone, che ha sconfitto 6-3, 6-2, 6-1. l'austriaco Dennis Novak, proveniente dalle qualificazioni. Bene anche uno degli idoli di casa, l'australiano Nick Kyrgios, che ha battuto 6-1, 6-2, 6-4 il brasiliano Rogerio Dutra da Silva. Sono serviti 4 set a Marin Cilic numero 6 del ranking mondiale e del torneo, per avere la meglio del qualificato canadese Vasek Pospisil: 6-2, 6-2, 4-6, 7-6, il punteggio a favore del croato.