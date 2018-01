MotoGp: Dall'Igna,2018 sarà meraviglioso

BOLOGNA, 15 GEN - "Non possiamo dire che siamo favoriti, ma mi sento di fare una promessa: lavoreremo per rendere il 2018 meraviglioso per tutti i ducatisti". Parole di Gigi Dall'Igna, dg di Ducati, che ha lanciato un messaggio di fiducia ai tifosi nel corso della presentazione della team MotoGp della Rossa di Borgo Panigale. "L'obiettivo - ha detto Dall'Igna - è lottare per il campionato. Già me l'ero dato per il 2017 e lo rinnovo anche quest'anno, anche se sarà molto difficile: abbiamo di fronte a noi delle case che per innovazione e budget fanno paura, piloti che per talento fanno altrettanta paura. Noi però abbiamo Dovizioso, vicecampione del mondo, che ha portato Marquez all'ultima gara e ha fatto un anno strepitoso. Dall'altra parte del box c'è Jorge Lorenzo, cinque volte campione del mondo. Dopo qualche difficoltà iniziale ha lottato per la vittoria, che non è arrivata, ma è questione di tempo. Mi aspetto possa presto giocare da protagonista".